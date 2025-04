Tonali segna un gol ‘impossibile’. Il Milan lo rimpiange, la Juve lo chiama

(Adnkronos) – Sandro Tonali potrebbe aver segnato, in un mercoledì di inizio aprile, il gol dell’anno. Del centrocampista del Newcastle, rientrato in Inghilterra dopo la convocazione con l’Italia, in questi giorni si sta parlando soprattutto in chiave mercato. Il Milan, alle prese con una delle stagioni più negative del suo passato recente, lo rimpiange, mentre la Juventus, che in estate farà partire una nuova rifondazione dopo il naufragio del progetto Motta, lo ha messo nel mirino. Ma prima di pensare al futuro, Tonali gioca e segna con i Magpies.

Nella 30esima giornata di Premier League, il centrocampista ha tirato fuori un gol capolavoro. Defilato sulla sinistra, quasi all’altezza del calcio d’angolo, Tonali ha ricevuto palla e calciato direttamente verso la porta, infilando il portiere del Brentford Flekken e firmando ildefinitivo 2-1 con cui il Newcastle ha battuto le Bees. Sebbene nel post partita Sandro abbia ammesso che “era più un cross che un tiro”, la bellezza della rete ha incendiato St James Park, che ancora una volta ha intonato un coro tutto per lui.

Il futuro di Sandro Tonali, in ogni caso, è tutto da scrivere. Il Newcastle, dopo averlo pagato circa 60 milioni e non averlo avuto per dieci mesi a causa della squalifica per il caso scommesse, non ha alcuna intenzione di cederlo. I Magpies hanno appena vinto la Carabao Cup e rilanciato le proprie ambizioni europee: la squadra di Howe si trova infatti al quinto posto, a -1 dal Manchester City quarto. La qualificazione alla prossima Champions League, anche grazie al posto extra che con ogni probabilità sarà a disposizione della Premier, rilancerebbe il progetto di un club già ricchissimo e che in campo ruota attorno al centrocampista italiano.

In caso di offerta dall’Italia però, potrebbe essere Tonali a vacillare. Il Milan lo rimpiange, i tifosi sui social ne invocano il ritorno, ma le cifre dell’operazione rendono tutto molto complesso, specialmente senza gli introiti della Champions League. Diversa potrebbe essere la situazione alla Juventus. Il club bianconero sta pensando a rifondare, ancora una volta, la squadra, a partire dall’attacco ma passando per il centrocampo.

Indipendetemente da chi sarà l’allenatore del prossimo anno, se verrà confermato Tudor o si ingaggerà un nuovo allenatore, la società avrebbe individuato in Tonali il rinforzo perfetto. Sebbene i rapporti con il Newcastle, specialmente dopo l’affare Kelly a gennaio, siano ottimi, il club inglese per ora spara alto: 60-70 milioni, troppi per le casse bianconere. La situazione potrebbe cambiare se fosse Sandro a chiedere di partire e nella trattativa potrebbero finire anche contropartite come Douglas Luiz, flop a Torino ma ancora molto stimato in Premier.