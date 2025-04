Russell Brand accusato di violenza sessuale: le denunce di quattro donne

(Adnkronos) –

L’attore e comico britannico Russell Brand è accusato di stupro e aggressione sessuale. A riportarlo è la stampa internazionale che cita un comunicato della polizia secondo il quale i reati sarebbero stati commessi tra il 1999 e il 2005.

La polizia ha dichiarato che Brand, residente nell’Oxfordshire, nel sud dell’Inghilterra, è stato accusato separatamente da quattro donne. “L’indagine rimane aperta e gli investigatori chiedono a chiunque sia stato coinvolto in questo caso, o a chiunque abbia informazioni, di farsi avanti e parlare con la polizia”, si legge nella dichiarazione.

Russell Brand, che compirà 50 anni il prossimo giugno, è stato in passato uno dei conduttori e comici più in vista della Gran Bretagna. Per poco più di un anno, tra il 2010 e il 2011, è stato sposato con la popstar Katy Perry. Già nel 2023 il Sunday Times e Channel 4 avevano reso noto che quattro donne avevano accusato Brand di aggressioni sessuali e stupro. In quelle occasioni Brand aveva dichiarato di non aver mai fatto sesso non consensuale.