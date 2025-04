Tom Cruise ricorda Val Kilmer: “Ti auguro il meglio nel tuo prossimo viaggio”

(Adnkronos) – Non aveva scritto sui social nelle ore immediatamente successive alla notizia della morte di Val Kilmer, ma Tom Cruise ha voluto omaggiare il collega la prima volta che è apparso di nuovo in pubblico. L’attore e produttore, presente al CinemaCon di Las Vegas per parlare del nuovo capitolo di ‘Mission Impossible’, ha chiesto al pubblico un momento di silenzio per Val Kilmer prima di iniziare l’incontro.

“Vorrei rendere omaggio a un mio caro amico, Val Kilmer”, ha detto Cruise dal palco del Caesars Palace, come riporta ‘Variety’. “Non so dirvi quanto ammiri il suo lavoro, quanto sia stato grato e onorato quando si unì a ‘Top Gun’ e poi tornò per ‘Top Gun: Maverick'”. E poi chiedendo un momento di silenzio ha aggiunto: “Amava i film e ha dato tanto a tutti noi. Pensate solo a tutti i meravigliosi momenti che abbiamo passato con lui”. Poi l’attore ha concluso con un messaggio rivolto direttamente all’amico e collega: “Ti auguro il meglio nel tuo prossimo viaggio”.

Tom Cruise e Val Kilmer si sono conosciuti sul set di ‘Top Gun’, successo di pubblico del 1986 destinato a diventare un cult movie. Nel 2022 sono tornati a interpretare gli stessi personaggi, ‘Maverick’ e ‘Iceman’, nel sequel.

Val Kilmer è morto martedì 1° aprile a 65 anni per una polmonite. Nel 2014 gli era stato diagnosticato un cancro alla gola, da cui era in seguito guarito dopo un trattamento con chemioterapia e un intervento chirurgico alla trachea che avevano ridotto la sua capacità vocale. Tanti i colleghi che in quelle ore hanno voluto ricordarlo anche sui social, da Francis Ford Coppola a Josh Brolin, rendendo omaggio alle sue interpretazioni più famose come quella in ‘Batman Forever’ e ‘The Doors’, oltre ovviamente a ‘Top Gun’.