Dazi, Salvini: “La trattativa con gli Usa ci deve essere”

(Adnkronos) – Dal palco di Firenze, nel primo congresso nazionale della Lega, Matteo Salvini parla di cambiare le “politiche suicide dell’Unione Europea” e dice che “la trattativa con il governo americano ci deve essere”.

A proposito dei dazi d Donald Trump, il segretario della Lega dichiara che “sicuramente dobbiamo tutelare i risparmi, il lavoro, i prodotti italiani, quindi contrattando, con gli amici americani, nel nome della qualità, perché l’impresa italiana significa qualità, la trattativa con il governo americano ci deve essere, sarà complicata, sarà complessa, sarà delicata, ma è meglio dialogare che guerreggiare”. Matteo Salvini, rivolgendo il dito contro Bruxellex, spiega che “da cambiare, sono le politiche suicide dell’Unione Europea, azzerare il green deal, azzerare la sbornia elettrica, azzerare il patto di stabilità, azzerare i danni fatti agli agricoltori, ai pescatori”.

“Sicuramente questo è un congresso contro ogni tipo di guerra e di conflitto, contro le guerre militari, contro le guerre commerciali, e noi vogliamo proporre un futuro diverso, che non significa sfilare in piazza con le idee confuse e le bandiere rosse sventolanti”, così Matteo Salvini, aprendo il congresso della Lega a Firenze. “La Lega e il governo sono una cosa sola, si mettano l’animo in pace, Conte, la Schlein, e compagnia varia”. “La Lega è garanzia che il governo avrà vita lunga, la Lega è il collante del governo”, conclude.