Israele, media: “Netanyahu lunedì alla Casa Bianca”. Nuovi raid su Gaza

(Adnkronos) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu dovrebbe visitare la Casa Bianca lunedì, mentre Israele continua a bombardare Khan Younis, nella Striscia meridionale, prendendo di mira le zone settentrionali dell’enclave.

Nella notte, le Idf hanno ampliato le operazioni di terra nel nord e nel sud di Gaza e hanno preso il controllo di diverse aree a Beit Hanoun, Beit Lahia, Rafah e nell’asse Morag, scrive il Jerusalem Post, aggiungendo che nelle prime ore di stamattina, l’aeronautica militare israeliana e le batterie di artiglieria sono entrate in azione per colpire obiettivi terroristici e supportare le truppe operative.

Almeno cinque persone sono state uccise dall’alba a Gaza, riferisce al Jazeera, secondo cui un attacco con drone israeliano contro una mensa di beneficenza a Khan Younis ha ucciso almeno tre persone.

Secondo il ministero della Salute di Gaza controllato da Hamas, almeno 1.249 persone sono state uccise e 3.022 ferite da quando Israele ha interrotto il cessate il fuoco e ripreso gli attacchi su Gaza il 18 marzo.

Le ambulanze palestinesi avevano le luci di emergenza accese quando si sono trovate sotto il fuoco israeliano a Gaza alla fine del mese scorso. Lo dimostra un video diffuso dal New York Times, che smentisce la versione israeliana, secondo cui i veicoli “sono stati identificati mentre avanzavano in modo sospetto verso le truppe dell’Idf senza fari o segnali di emergenza”. Secondo il quotidiano americano, il video è stato scoperto sul cellulare di uno dei 15 medici palestinesi uccisi e che, secondo l’Onu, sono stati sepolti in una fossa comune.

Il portavoce per i media internazionali dell’Idf, il tenente colonnello Nadav Shoshani, ha affermato che l’esercito “non ha attaccato casualmente un’ambulanza il 23 marzo” e che “in seguito a una valutazione iniziale, è stato stabilito che le forze avevano eliminato un agente militare di Hamas, Mohammad Amin Ibrahim Shubaki, che aveva preso parte al massacro del 7 ottobre, insieme ad altri otto terroristi di Hamas e della Jihad islamica”.

Gli Houthi yemeniti del movimento ribelle Ansar Allah hanno condotto un attacco con drone su un “obiettivo militare israeliano” vicino alla città di Tel Aviv. Lo ha riferito al canale televisivo Al Masirah di proprietà degli Houthi il portavoce militare del movimento Yahya Saria, precisando che “le forze armate yemenite hanno condotto un’operazione per distruggere un obiettivo militare israeliano nella zona occupata di Jaffa utilizzando un drone”.

In precedenza, le Forze di difesa israeliane avevano segnalato l’intercettazione di un drone che si avvicinava allo spazio aereo del paese da est. Secondo The Times of Israel, l’esercito israeliano ha abbattuto l’Uav sul deserto di Arava, nel sud di Israele.

Dal canto suo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump su Truth Social, ha condiviso il filmato di un attacco americano contro obiettivi Houthi nello Yemen. Nelle riprese aere si vedono i militanti riuniti mentre presumibilmente organizzano un attacco. Subito dopo vengono colpiti da quello che potrebbe essere un missile. “Questi Houthi si sono riuniti per ricevere istruzioni su un attacco. Oops, non ci sarà nessun attacco da parte di questi Houthi!”, ha scritto Trump.

Morgan Ortagus, vice inviato speciale degli Stati Uniti per il Medio Oriente, è arrivata in Libano per colloqui con i leader libanesi. Questa sarà la sua seconda visita da quando l’amministrazione Trump è entrata in carica e anche la seconda visita da quando è stato siglato il cessate il fuoco a novembre tra Hezbollah e Israele. L’arrivo dell’inviato statunitense avviene in un momento in cui la tregua è messa sempre più a dura prova dagli attacchi israeliani.

L’esercito israeliano ha intensificato gli attacchi contro obiettivi in Libano, compresi raid aerei nella capitale Beirut, mentre sono stati lanciati razzi dal Libano verso il territorio israeliano. Hezbollah ha negato il coinvolgimento nei lanci.