Perin, frecciata a Motta? “Ciascuno è artefice della propria sorte”

(Adnkronos) – “Faber est suae quisque fortunae”. Una frase latina, emblematica, accompagnata da traduzione in italiano: “Ciascuno è artefice della propria sorte”. Il portiere della Juventus Mattia Perin ha condiviso il pensiero in una storia su Instagram. E tanti tifosi hanno subito collegato la scelta del giocatore all’intervista dell’ex tecnico bianconero Thiago Motta al Corriere della Sera, due settimane dopo l’esonero e l’arrivo di Igor Tudor.

Nell’intervista,

Thiago Motta

ha parlato così del suo allontanamento dalla Juve: “Sicuramente sono deluso perché non è andata come speravamo, soprattutto in Coppa Italia e Champions. Però non sono d’accordo quando sento parlare di fallimento: il nostro lavoro è stato interrotto quando eravamo a un punto dal quarto posto in classifica che era, a inizio stagione, l’obiettivo prioritario. Nelle ultime due partite abbiamo giocato male e quindi certamente cambierei le mie scelte. Ma chi dice che io avevo lo spogliatoio contro è un bugiardo. Sono cose inaccettabili, non è vero”.

L’ex tecnico bianconero ha fatto riferimento al progetto: “Questa squadra avrebbe avuto bisogno di meno infortuni e di più tempo. Una squadra tutta nuova, falcidiata dagli infortuni, stava per raggiungere l’obiettivo prefissato. Penso che quello che abbiamo seminato resterà”.

Le parole di Perin sono dunque da leggere come una risposta all’allenatore? Almeno sui social, tanti tifosi la pensano così.