Andrea Rizzoli a Domenica In: “Un mese senza Eleonora Giorgi”. L’abbraccio con Mara Venier

(Adnkronos) – Dopo più di un mese dalla morte di Eleonora Giorgi oggi, domenica 6 aprile, Mara Venier ha aperto la puntata di Domenica In con uno spazio dedicato al ricordo dell’attrice, scomparsa il 3 marzo dopo un tumore al pancreas. Ospite in studio, Andrea Rizzoli, il primogenito di Eleonora Giorgi e autore del libro ‘Non ci sono buone notizie’ in cui racconta l’ultimo anno di vita della madre Eleonora.

Andrea Rizzoli ha parlato della morte della mamma Eleonora Giorgi, avvenuta lo scorso 3 marzo dopo una lunga battaglia contro il tumore al pancreas: “La viviamo nell’assenza del quotidiano, è ancora troppo presto per superare il dolore della sua morte, non ci siamo abituati alla sua assenza e oggi facciamo tesoro dei suoi insegnamenti”, ha detto.

Eleonora è mamma di Andrea e Paolo Ciavarro, nato dall’amore con Massimo Ciavarro: “Paolo era molto legato alla quotidianità, Eleonora andava tutti i giorni a trovare Gabriele, il nipotino che era la luce dei suoi occhi”, ha raccontato Rizzoli. “Per me, invece, lei era la mia confidente, la mia sponda, le chiedevo sempre aiuto e parlavo di tutto con lei, c’era un confronto meraviglioso che oggi mi manca tanto”.

Andrea Rizzoli ha raccontato a Mara Venier di aver aperto gli scatoloni che la mamma Eleonora ha lasciato per la sua famiglia: “Ci sono tantissime foto e una marea di agendine, lei conservava di tutto. Ci sono le sue sensazioni, i suoi sentimenti. Lei era un’accomulatrice seriale, e Paolo è come lei. Io invece mi lego ai ricordi, non agli oggetti”.

Gli ultimi giorni di Eleonora Giorgi sono stati sereni: “È stata seguita dai medici fino all’ultimo respiro. Ha perso lucidità in modo graduale, aveva cominciato a confonderci. Continuava a usare il suo umorismo in ogni frase, rideva di tutto. Poi, si è addormentata dolcemente”, ha detto Andrea Rizzoli.

Il primogenito dell’attrice ha raccontato un aneddotto legato al ricordo della mamma: “Eleonora prima di andarsene mi ha lasciato un pacchetto, ma mi aveva chiesto di aprirlo durante il suo intervento. Ho trovato un walkman in cui c’era la voce di mio papà Angelo che mi chiedeva di ripetere la parola ‘mamma’. È stato un regalo incredibile, una scena da film”.

L’attrice parlava spesso nelle interviste di Gabriele, il nipotino nato dall’amore tra Paolo e Clizia Incorvaia, che considerava come un miracolo della vita, Andrea Rizzoli ha detto: “Gabriele la cerca sempre, ci dice che gli manca, ma credo abbia accettato la sua assenza. Ringrazia la nonna ogni volta che Paolo gli porta dei giocattoli, a forma di animale, che erano sempre quelli che gli comprava Eleonora”, ha detto il primogenito dell’attrice, sottolineando che il carattere del nipotino Gabriele è molto simile a quello della nonna Eleonora.

Una delle paure più grandi della Giorgi era che Gabriele si dimenticasse di lei: “Non succederà mai, abbiamo foto sue dappertutto e parliamo sempre di lei. Vive con noi ancora”.

Andrea Rizzoli è autore del libro ‘Non ci sono buone notizie’ in cui parla della malattia della madre e dell’ultimo anno vissuto, che considera il più bello della sua vita: “È stata Eleonora Giorgi a presentare all’editore il mio libro. A lei l’aveva fatto leggere mio fratello Paolo. Nel libro racconto come lei ha affrontato la fine della sua vita. Ha deciso di rendere pubblica la sua malattia ed è stata straordinaria in questo, si è abbandonata completamente all’amore dei figli e al senso di responsabilità con il suo pubblico”, ha detto.

“Lei teneva tantissimo a questo libro, anche se non apprezzava che io riportassi alcune cose spiacevoli, come i litigi in famiglia. Lei sa che la Giorgi non mi è sempre stata simpatica, io invece amavo la madre quella che negli anni mi è sempre stata vicina. Questa differenza non l’ha mai apprezzata fino alla fine”, ha spiegato.

“Eleonora avrebbe potuto avere di più nella sua vita”, ha detto Mara Venier. Andrea Rizzoli ha così replicato: “Non è detto che il talento riesca a portarti in alto, mia madre ha messo l’anima nel lavoro che faceva. Ha avuto una stagione di grandissimo successo e poi un periodo più difficile. Ma non è vero che nessuno se l’è dimenticata, il mondo dello spettacolo è soggetto a cambiamenti”, ha aggiunto, ricordando che Eleonora Giorgi ha trovato altri ruoli e altri posti in televisione, come il Grande Fratello o Ballando con le stelle, senza mai arrendersi. “Questa esperienza l’ha arricchita, si è evoluta. Magari se avesse fatto solo il cinema non sarebbe cresciuta umanamente”, ha aggiunto.

“Io non ero geloso di mia mamma Eleonora, mi dispiaceva solo che il suo lavoro si mangiasse il tempo che potevamo passare insieme”, ha detto Andrea Rizzoli ricordando la sua infanzia al fianco dell’attrice. “Ho bellissimi ricordi di quando mi portava con lei sui set cinematografici”. E sul fratello Paolo Ciavarro ha detto: “Abbiamo un rapporto stupendo. La nostra è una famiglia allargata e Eleonora ha fatto davvero un bel lavoro”.

Andrea Rizzoli è sposato con Serena Meriggioli, in studio l’autore ha ricordato il giorno del matrimonio, celebrato lo scorso maggio 2024: “Eleonora era felicissima, anche nel giorno del matrimonio di Paolo e Clizia (celebrato il 12 luglio del 2024, ndr) si era divertita tantissimo. Noi ci siamo sposati per noi ma anche per lei, lei doveva esserci in questo giorno così importante per i suoi figli”.

Alla fine dell’intervista, Mara Venier ha mandato in onda un video realizzato da Vincenzo Mollica in cui omaggia la storia di Eleonora Giorgi, la diva del cinema italiano. Tanta commozione in studio, in lacrime la conduttrice televisiva ha abbracciato Andrea Rizzoli: “Ci vediamo presto, grazie per queste parole Andrea”.