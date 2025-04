Che tempo che fa, ospiti e anticipazioni stasera domenica 6 aprile

(Adnkronos) – ‘Che Tempo Che Fa’ di Fabio Fazio torna oggi, domenica 5 aprile, a partire dalle 19.30 in diretta sul Nove con un nuovo appuntamento. Tra gli ospiti, per un’anteprima TV esclusiva, la leggenda dello sport Usain Bolt.

L’uomo più veloce nella storia umana che ha vinto nella sua carriera 11 medaglie d’oro ai Mondiali e 8 medaglie d’oro alle Olimpiadi, l’unico a vincere 3 volte la medaglia d’oro nei 100 metri e l’unico a vincere l’oro nei 100 metri e 200 metri in 3 edizioni consecutive (Pechino 2008, Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016), oltre che in tre diverse edizioni dei Mondiali (Berlino 2009, Mosca 2013 e Pechino 2015).

Soprannominato ‘Lightning Bolt’, è attualmente ancora il detentore del record mondiale dei 100 e 200 metri e della staffetta 4×100 metri.

Alberto Angela, paleontologo, naturalista, divulgatore scientifico e scrittore, in partenza con la nuova stagione di ‘Ulisse – Il piacere della scoperta’. Belén Rodriguez, conduttrice della quinta edizione di ‘Only Fun – Comico Show’, in onda tutti i giovedì sera sul NOVE fino al 24 aprile 2025.

sangiovanni, live in anteprima tv con il nuovo brano ‘luci allo xeno’, disponibile in streaming dal prossimo 9 aprile e in radio dall’11 aprile, che segna l’atteso ritorno sulle scene dell’artista.

E ancora: il 3 volte premio Oscar Dante Ferretti, tra i più celebri scenografi al mondo, autore del libro ‘Bellezza imperfetta. Io e Pasolini’, a cura di David Miliozzi; Antonio Scurati, dall’8 aprile in libreria con ‘M. La fine e il principio’, il quinto e ultimo capitolo della sua opera dedicata alla figura di Benito Mussolini; Giuseppe Curigliano, Direttore della Divisione di Sviluppo di Nuovi Farmaci per Terapie Innovative IEO e Presidente eletto dell’European Society for Medical Oncology (ESMO) per il biennio 2027-2028; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; l’editorialista del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli; la giornalista Cecilia Sala; l’editorialista di Repubblica Massimo Giannini.

Chiude la serata l’immancabile appuntamento con ‘Che tempo che fa – Il Tavolo’ con Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura, Max Giusti.

Ospiti della puntata: Cristina D’Avena, in occasione del quarantesimo anniversario di alcune delle sue sigle per cartoni animati più celebri come ‘Kiss me Licia’, ‘Occhi di gatto’ e ‘L’incantevole Creamy’; Gabriele Cirilli, a teatro con lo spettacolo ‘Cirilli & Family’; Giovanni Esposito, sceneggiatore, regista e principale interprete di ‘Nero’, film che segna il suo debutto dietro la macchina da presa, dall’8 maggio al cinema; Giovanni Cacioppo, tra i protagonisti della nuova stagione di ‘Only Fun – Comico Show’ sul NOVE; il coreografo Carlos Diaz Gandia; Giucas Casella. Torna al Tavolo anche Belén Rodriguez.