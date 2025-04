Darderi-Griekspoor: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Il giorno di Luciano Darderi è arrivato. Il tennista azzurro affronta oggi, domenica 6 aprile, l’olandese Tallon Griekspoor, numero 37 del ranking, nella finale dell’Atp 250 di Marrakech. Per Darderi si tratterebbe del secondo titolo Atp della carriera, avendo vinto lo scorso anno il torneo di Cordoba battendo all’ultimo atto Facundo Bagnis.

La finale tra Darderi e Griekspoor è in programma oggi, domenica 6 aprile, alle ore 16. L’olandese è nettamente in vantaggio nei precedenti, avendo vinto entrambe le due sfide con l’italo argentino. La prima sfida fu lo scorso anno al Roland Garros, con Griekspoor che si impose in tre set, per poi ripetersi a Parigi-Bercy, senza concedere nemmeno un set.

Darderi-Griekspoor sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport, e disponibili anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW.