Roma-Juve: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – Dopo il successo di misura contro il Lecce, la Roma affronta la Juventus. Oggi, domenica 6 aprile, i giallorossi ospitano i bianconeri all’Olimpico, nel big match della domenica di Serie A. Una partita fondamentale nella corsa al quarto posto: gli uomini di Tudor sono quinti in classifica con 55 punti, a -1 dalla quarta piazza del Bologna. La squadra di Ranieri è sesta con 52 punti e in caso di successo affiancherebbe proprio la Juve.

Per la sfida dell’Olimpico, Ranieri recupera Celik. Tudor ritrova invece Cambiaso, ma dovrà fare a meno di Gatti, ennesimo infortunato della stagione. Ecco le probabili formazioni della sfida di stasera alle 20:45:

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Soulé, Koné, Cristante, Angelino; Baldanzi, Pellegrini; Dovbyk. All. Ranieri.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; Nico Gonzalez, Locatelli, Thuram, McKennie; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor.

La partita tra Roma e Juventus è un’esclusiva Dazn. Il big match della 31esima giornata di Serie A sarà però visibile anche su Sky, attivando Zona Dazn (canale 214). La novità è che la sfida sarà visibile anche gratis (ecco come fare per vederla), visto che si tratta dell’ultima partita distribuita da Dazn in modalità freemium per questa stagione.