Valeria Marini e Pamela Prati sono rivali? Confronto (e retroscena sulla lite) a Domenica In

(Adnkronos) –

Pamela Prati e Valeria Marini sono davvero rivali? Le due showgirl attualmente impegnate nello show ‘Ne vedremo delle belle’, condotto da Carlo Conti, sono state ospiti oggi, domenica 6 aprile, a Domenica In per un confronto faccia a faccia dopo le indiscrezioni sulla lite furibonda, avvenuta durante il loro primo incontro, e sulla rivalità tra le due tornata in ballo con la partecipazione al programma di Rai 1.

“Tutti dicono che siete rivali, ma non è vero niente”, ha detto Mara Venier accogliendo in studio Valeria Marini e Pamela Prati. A confermare l’amicizia tra le due, è stata Pamela Prati che ha mostrato un regalo che la Marini le ha fatto in passato, un braccialetto che porta sempre con sé: “Me lo ha regalato quando ci siamo incontrate per la prima volta”, ha detto. “Ma quindi quando vi siete menate?”, l’ha stroncata la conduttrice televisiva di Domenica In.

“Allora c’è stata una discussione, perché Pamela era un po’ gelosa del mio successo, pensava che io fossi una sua rivale. Ma poi siamo diventate amiche”, ha replicato Valeria Marini, spiegando che entrambe hanno cominciato la loro carriera nel mondo dello spettacolo come ‘primedonne’ del Bagaglino, grazie a Pier Francesco Pingitore, conosciuto come Ninni.

E sulla partecipazione al programma ‘Ne vedremo delle belle’, Mara Venier ha chiesto alle due showgirl qualche retroscena: “Patrizia Pellegrino non mi piace proprio”, ha risposto Valeria Marini. Pamela Prati, inizialmente ha detto che va d’accordo con tutte le altre concorrenti: “Io mi auguro che con questo programma riusciamo a mandare un messaggio di solidarietà tra donne”, ha detto.

“Si, chiaro… ma non è questo quello che arriva ai telespettatori, mi sembra chiaro, dobbiamo essere oneste”, ha replicato Valeria Marini e ha aggiunto: “Spero vinca Pamela, io le voglio davvero bene”.

Poi, è arrivato il tanto atteso momento del karaoke. Le due showgirl hanno intonato ‘La cura per me’, brano di Giorgia, tra gli applausi, le urla del pubblico e le risate di Mara Venier che ha dovuto, a malincuore, interrompere lo show delle due ospiti per mandare la pubblicità e dare spazio agli altri ospiti.