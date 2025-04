Auto esplode, morto 60enne nella Bergamasca

(Adnkronos) – Un uomo di sessant’anni è morto intorno alle 3 della scorsa notte, dopo che la sua auto è esplosa in via Brescia a Clusone, nella Bergamasca. Una morte su cui indagano i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale, coordinati dalla procura di Bergamo.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e 118 e nella notte ha fatto un sopralluogo a Clusone anche il procuratore di Bergamo, Maurizio Romanelli.

Sono in corso accertamenti tecnici, per ricostruire le cause dell’esplosione, che – a quanto si apprende – sembra non sia stata causata da un guasto dell’auto. Poco convincente è anche l’ipotesi di un omicidio.