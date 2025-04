Bergamo, identificata la donna trovata morta sul Serio. Si indaga per omicidio

(Adnkronos) – È stata identificata la donna trovata morta ieri mattina ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, sul greto del fiume Serio. Si tratta di una 44enne marocchina, che – a quanto si apprende da fonti investigative – avrebbe alle spalle un passato difficile.

Sulla sua morte la procura di Bergamo, guidata da Maurizio Romanelli, ha aperto un fascicolo per omicidio e disposto l’autopsia. L’esame, inizialmente previsto per il 9 aprile, è stato anticipato a questo pomeriggio ed è in corso all’ospedale Papa Giovanni XXIII. Da chiarire le cause della morte, che al momento non sono chiare: sul corpo della 44enne, infatti, non ci sono segni evidenti di violenza. Il cadavere – secondo i primi rilievi – sarebbe rimasto sul greto del fiume per un paio di giorni, prima del ritrovamento ieri mattina da parte di un passante, che ha allertato poi i carabinieri.

La scomparsa della donna, che ha legami con persone che vivono nella Bergamasca, non era stata denunciata.