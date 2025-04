Ucraina, Zelensky: “Russia rifiuta tregua e Usa non reagiscono”. Macron: “Serve azione forte”

(Adnkronos) – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha criticato gli Stati Uniti per non aver ancora preso posizione rispetto alla Russia, che ha respinto la loro proposta di tregua incondizionata, al contrario già accettata da Kiev. “L’Ucraina ha accettato la proposta americana di un cessate il fuoco completo e incondizionato. Putin rifiuta. Stiamo aspettando che gli Stati Uniti rispondano, finora non c’è stata alcuna risposta”, ha detto Zelensky nel suo consueto discorso serale.

Sull’Ucraina c’è stato un nuovo massiccio attacco di droni e missili. “La pressione sulla Russia è ancora insufficiente e gli attacchi russi quotidiani contro l’Ucraina lo dimostrano”. Sono “la risposta di Putin al lavoro diplomatico internazionale”, ha commentato Zelensky in un post su X, dopo i “missili balistici lanciati contro Kiev la notte scorsa, mentre droni colpivano la regione”. “Attacchi hanno colpito anche le regioni di Mykolaiv, Sumy, Kharkiv, Khmelnytskyi e Cherkasy”, ha confermato il presidente ucraino, denunciando come “stia aumentando il numero degli attacchi aerei”.

“Questo è il modo in cui la Russia rivela le sue vere intenzioni, continuare con il terrore fin quando il mondo glielo consentirà”, ha incalzato, accusando Mosca per aver “lanciato nell’ultima settimana più di 1.460 bombe guidate”, per “circa 670 attacchi con droni e con più di 30 missili di vario tipo contro le città e le località ucraine, contro la nostra gente”.

“Ogni attacco prende di mira la nostra gente, i nostri bambini. Stanno facendo una guerra contro i bambini che giocano nei parchi giochi”, ha affermato ancora Zelensky dopo l’attacco a Kryvyi Rih, sua città natale. “Gli Stati Uniti, l’Europa intera e tutto il mondo hanno visto che la Russia vuole continuare guerra e uccisioni – ha concluso – Per questo non si possono allentare le pressioni. Tutti gli sforzi vanno indirizzati a garantire la sicurezza e avvicinare la pace”.

Secondo l’aggiornamento diffuso su Facebook dall’Aeronautica militare ucraina nella notte la Russia ha attaccato l’Ucraina con 23 missili balistici e da crociera, 13 dei quali sono stati abbattuti, e 109 droni (40 abbattuti, mentre 53 erano droni esca), con danni registrati in sei regioni del Paese. Dalla regione meridionale di Kherson, riporta Ukrinform, hanno denunciato l’uccisione di un uomo di 59 anni a causa di un attacco con un drone.

La Russia intanto ha rivendicato il controllo di una località nella regione ucraina di Sumy, al confine tra i due Paesi. Il ministero della Difesa di Mosca afferma che le forze russe hanno preso il controllo della località di Basivka, vicino al confine con la regione russa di Kursk. Lo riporta l’agenzia russa Tass.

Ma le autorità ucraine hanno bollato la notizia come “disinformazione”. “Il nemico continua la sua campagna di disinformazione riguardo alla cattura degli insediamenti nella regione di Sumy o allo sfondamento del confine”, ha dichiarato all’Afp Andriy Demchenko, portavoce del Servizio di guardia di frontiera statale dell’Ucraina.

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha sollecitato “un’azione forte” se la Russia dovesse continuare a “rifiutare la pace”, due giorni dopo che un missile balistico russo ha ucciso nove bambini nella città natale del presidente ucraino.

“I miei pensieri vanno ai bambini e a tutte le vittime civili dei sanguinosi attacchi condotti dalla Russia, incluso quello del 4 aprile a Kryvyi Rih”, ha affermato Macron in un post su X sia in francese che in ucraino. “È necessario un cessate il fuoco il prima possibile. E un’azione forte se la Russia continua a cercare di guadagnare tempo e rifiutare la pace”, ha aggiunto.