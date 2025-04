Attesa per Emma Marrone ospite di Stefano De Martino: stasera il gran finale di ‘Step’

(Adnkronos) –

Gran finale di stagione questa sera su Rai2 per ‘Step’ (‘Stasera tutto è possibile’) e cresce l’attesa dei fan per scoprire come il conduttore Stefano De Martino interagirà con Emma Marrone, ospite della puntata e sua ex fidanzata, attualmente sua grande amica. Da giorni circolano in rete foto e filmati del dietro le quinte e dei festeggiamenti finali, in un clima di grande complicità e allegria tra gli ospiti e tutto il gruppo di lavoro del programma, che ha fatto segnare ascolti record per la seconda rete. E proprio l’atmosfera dei festeggiamenti finali ha indotto qualche commentatore a ipotizzare che De Martino possa decidere di non replicare l’esperienza nella prossima stagione, tentato da un’uscita a effetto con ascolti al top e consapevole che non sarà scontato eventualmente replicare lo stesso successo l’anno prossimo.

Sicuramente per il conduttore il periodo di sovrapposizione tra le 10 puntate di ‘Step’ e le registrazioni di ‘Affari Toui’ è stato particolarmente intenso, ma per sapere se il programma verrà replicato con lui su Rai2 il prossimo anno bisognerà attendere. Rai ed Endemol naturalmente confermerebbero volentieri il tutto, visto il successo ottenuto, ma bisognerà vedere come il conduttore intende gestire la sua prossima stagione.

Il 2 maggio De Martino tornerà nel prime time della rete ammiraglia con un nuovo Speciale Affari Tuoi, sulla falsariga di quello realizzato con successo nella sera dell’Epifania legato all’estrazione dei biglietti vincitori della Lotteria Italia. Questa volta non ci sarà la lotteria ma, accanto alla consueta partita dei ‘pacchi’, ci saranno maggiori spazi di intrattenimento con diversi ospiti vip.

Ma qualcuno vede la serata del 2 maggio anche come un secondo passo, dopo quella del 6 gennaio, verso un approdo più costante nella prima serata di Rai1 che, ovviamente, non dispiacerebbe alla Rai ma che De Martino ha sempre legato alla volontà di sviluppare un programma nuovo in cui possa esprimere tutte le sue doti di intrattenitore. Tutto diventerà più chiaro nelle prossime settimane, quando in vista della presentazione dei palinsesti della prossima stagione, potrebbero prendere forma nuovi progetti.