Berrettini-Zverev al Montecarlo Masters: orario, precedenti e dove vederla

(Adnkronos) – A Montecarlo è il giorno del big match tra Matteo Berrettini e Alexander Zverev. Nel secondo turno del Masters 1000 del Principato, oggi martedì 8 aprile l’azzurro affronta il numero 2 del ranking per confermare i progressi e la crescita di condizione vista a Miami, dopo il bell’esordio sulla terra rossa contro l’argentino Mariano Navone (sconfitto in due set, 6-4 6-4).

Il match tra Matteo Berrettini e Alexander Zverev, valido per il secondo turno del Montecarlo Masters, è in programma oggi, martedì 8 aprile. Sarà il terzo incontro sul Centrale, a partire dalle 11.

La sfida tra Matteo Berrettini e Alexander Zverev non è inedita: fin qui, sono sei i precedenti tra i due e quello di Montecarlo sarà il settimo confronto. Il tedesco conduce 4-2 nei precedenti (parziale di 2-1 se si considerano solo i match sulla terra rossa). Due anni fa, Berrettini ha vinto l’ultimo incrocio, al terzo turno di Wimbledon.

Tutte le partite del Montecarlo Masters saranno visibili in diretta tv e in esclusiva su Sky Sport. Il match tra Berrettini e Zverev sarà visibile anche in streaming su Sky Go, Now e Tennis Tv.