Carlo e Camilla, la rivelazione su Alberto Angela e la reazione del giornalista a ‘La volta buona’

(Adnkronos) – Il giornalista e paleontologo Alberto Angela ha accompagnato Re Carlo III e la regina Camilla alla scoperta dei tesori di Roma. Intervenuto a ‘La volta buona’, il conduttore televisivo ha raccontato con grande entusiasmo l’esperienza da ‘Cicerone’.

Durante la guida, la Regina Consorte Camilla si sarebbe congratulata con Alberto Angela per i suoi programmi televisivi. “Camilla ha accennato di guardare sempre i miei programmi, io mi sento in imbarazzo in questo momento”, ha detto il giornalista ai microfoni de ‘La volta buona’ cercando di trattenere l’emozione: “Rimango con i piedi per terra”, ha aggiunto, tornando serio.

E poi, Alberto Angela ha descritto il momento trascorso con i Reali: “Una coppia molto attenta alle cose che dicevo e soprattutto molto attenta ai dettagli di questo luogo. Ma chi non rimane affascinato davanti al Colosseo?”, ha detto, spendendo parole d’oro per la bellezza di Roma: “Il nostro Paese affascina, colpisce. Forse, però, mi aspettavo Carlo diverso”.

E spiega: “Una cosa è quando leggi notizie su di lui, un altro conto è conoscerlo: ho visto dai suoi occhi tanta curiosità, voglia di imparare. Mi ha fatto una grandissima impressione, una bella sensazione”, ha concluso, ricevendo gli auguri da parte dello studio perché oggi, martedì 8 aprile, il giornalista compie 63 anni: “Un compleanno reale”, ha detto Caterina Balivo.

Poi, Angela ha ringraziato i telespettatori per il successo di ‘Ulisse – Il Piacere della Scoperta’ che è andato in onda ieri, lunedì 7 aprile, su Rai1 e ha vinto in termini di spettatori (2.843.000 telespettatori, 17,4% share): “Una bella sensazione, fa vedere come il pubblico voglia imparare. Grazie”, ha concluso.