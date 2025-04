Champions, Europa League e Conference: come comprare i biglietti per le finali

(Adnkronos) – La Uefa ha aperto la vendita dei biglietti per le finali delle coppe europee. Dalla Champions League alla Conference League, passando per l’Europa League, sui canali ufficiali della Federazione sono state diffuse tutte le informazioni utili ai tifosi per assicurarsi gli ambiti tagliandi (disponibili in questa fase fino all’11 aprile). Ecco tutte le cose da sapere.

La prima cosa da sapere per assistere a una finale delle competizioni Uefa è che la maggior parte dei biglietti sarà destinata ai tifosi delle squadre partecipanti e al pubblico generico. Nel secondo caso, i biglietti saranno venduti tramite sorteggio. I tagliandi “Fans First”, i più accessibili, saranno invece riservati ai tifosi delle squadre che parteciparanno a una finale. Il processo di vendita e assegnazione dei biglietti per i tifosi delle squadre finaliste è gestito direttamente con i club, mentre i restanti sono destinati alla struttura organizzativa locale, alle federazioni che fanno parte della Uefa, ai partner commerciali, ai broadcaster e alla stessa Uefa.

La finale di Champions League 2025 si giocherà a Monaco di Baviera, in Germania, il 31 maggio alle 21. Per tifosi e pubblico generale, il totale dei biglietti disponibili sarà di 38.700 su 64.500. Le due squadre finaliste riceveranno 18.000 tagliandi, mentre i restanti saranno venduti sul sito della Uefa. Ecco i prezzi:

Fans First (per i tifosi delle squadre): 70 €

Categoria 3: 180 €

Categoria 2: 650 €

Categoria 1: 950 €

I biglietti per spettatori disabili costano invece 70 euro e includono un biglietto omaggio per un accompagnatore.

La finale di Europa League 2025 si giocherà invece il 21 maggio alle 21 allo stadio San Mamés di Bilbao, in Spagna. Il totale dei biglietti disponibili per tifosi e pubblico generale sarà di 41.000 su 49.600 (in questo caso, le due squadre avranno fino a 15.000 biglietti ciascuna, mentre i restanti tagliandi saranno in vendita sul sito della Uefa). Ecco i prezzi:

Fans First (per i tifosi delle squadre): 40 €

Categoria 3: 65 €

Categoria 2: 160 €

Categoria 1: 240 €

I biglietti per spettatori disabili costano invece 40 euro e includono un biglietto omaggio per un accompagnatore.

La finale di Conference League 2025 si giocherà invece il 28 maggio alle 21 al Wroclaw Stadium di Breslavia, in Polonia. Il totale dei biglietti disponibili per tifosi e pubblico generale sarà di 35.000 su 41.300 (12.500 biglietti per ognuna delle squadre finaliste, i restanti saranno venduti sul sito della Uefa). Ecco i prezzi:

Fans First (riservati ai tifosi delle squadre): 25 €

Categoria 3: 45 €

Categoria 2: 140 €

Categoria 1: 190 €

I biglietti per spettatori disabili sono disponibili a 25 euro e includono un biglietto omaggio per un accompagnatore.