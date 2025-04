Dazi di Trump, il video cinese che ‘trolla’ gli Stati Uniti

(Adnkronos) –

Donald Trump vuole riportare negli Stati Uniti aziende e posti di lavoro dalla Cina? Prego, si accomodi. Nella guerra commerciale combattuta a suon di dazi tra Washington e Pechino entrano in campo anche i social e l’Intelligenza Artificiale. Da TikTok rimbalza su X, con milioni di visualizzazioni, un video che ‘immagina’ il futuro economico degli Stati Uniti. Con i dazi di Trump, nella clip pubblicata dall’utente @axiang67, tornano negli Usa aziende e professioni.

Poi, però, tocca agli americani svolgere le attività che oggi le multinazionali affidano a lavoratori cinesi. Ecco quindi sconsolati yankee intenti a cucire con difficoltà indumenti in enormi laboratori, strapieni di postazioni anonime. Volti sconsolati, sguardi tristi. Non va meglio a chi deve assemblare smartphone in un’interminabile catena di montaggio. Tutto questo, con una malinconica melodia cinese come colonna sonora, per rendere l’America di nuovo grande, come dice Trump.