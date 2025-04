Dazi Usa, Piazza Affari rimbalza in avvio: Borse europee positive in apertura

(Adnkronos) – Dopo i crolli seguiti ai dazi Usa, Piazza Affari con le Borse europee tentano il recupero. Apertura in progresso per la Borsa di Milano: l’indice Ftse Mib avvia gli scambi rimbalzando a 33.253 punti, con un rialzo dell’1,22%.

A guidare il Ftse Mib è Unipol, che guadagna il 3,46% attestandosi a 12,84 euro per azione. Avvio tonico anche per Leonardo, che sale a quota +3,43%, così come per Prysmian (+2,43%) e per Azimut (+2,20%). Bene Stm (+2,06%) e Saipem (+2,01%). Corrono le banche: Mps guida il gruppo con un incremento del 2,51%, seguita da Unicredit (+2,49%) e Banca Mediolanum (+2,15%).

Da segnalare l’avvio brillante di Stellantis: ieri l’associazione delle case automobilistiche europee ha lanciato un appello alla commissione Ue per cercare soluzioni costruttive con gli Usa sui dazi, evitando mosse che possano danneggiare la competitività europea. In questo contesto, il titolo sale del 2% attestandosi a 8,45 euro per azione. Sul fronte opposto Inwit, che avvia in territorio negativo lasciando sul parterre l’1,50%. Lievi perdite sul comparto utilities: Hera cede lo -0,66%, Terna lo 0,64%, Enel lo 0,34.

Anche le Borse europee reagiscono alla giornata difficile di ieri, sulla scia dei dazi Usa e avviano tutte con indici in deciso rialzo. Parigi, la migliore, sale a quota +1,86%, seguita da Francoforte (+1,40%) e Londra (+1,05%).

I titoli cinesi hanno aperto in ribasso, mentre Tokyo che stamane ha chiuso in forte rialzo recuperando quasi del tutto le perdite accumulate nella giornata di ieri: l’indice Nikkei è balzato a quota +6,01%.

Crollo alla Borsa indonesiana in apertura di giornata invece, dopo la lunga pausa festiva.