Gaza, soccorritori denunciano: 19 morti in raid Israele, 5 erano bambini

(Adnkronos) – Sono almeno 19 le persone che hanno perso la vita nei raid aerei condotti nella notte sulla Striscia di Gaza da parte dei caccia israeliani. Lo riferiscono i soccorritori palestinesi.

Nove persone, tra cui cinque bambini, sono stati uccisi verso mezzanotte in un raid che ha colpito una abitazione a Deir el-Balah, nel centro della Stroscia di Gaza. Altre dieci persone sono morte all’alba a causa di due raid aerei, uno su Gaza City e l’altro su Beit Lahia nel nord dell’enclave palestinese. Lo ha spiegato all’Afp Mahmoud Bassal, portavoce della Difesa civile palestinese.

Intanto ieri il presidente americano Donald Trump ha incontrato alla Casa Bianca il premier israeliano Benjamin Netanyahue ha rilanciato ancora una volta il suo piano per Gaza suggerendo di “trasferire i palestinesi in altri Paesi”. Gaza è “un’incredibile porzione di territorio importante”. Una forza di pace degli Stati Uniti che “controlli e possieda” la Striscia sarebbe una buona cosa. Trump aggiunge che in questo modo creerebbe “una zona di libertà” a Gaza. Al momento, la Striscia di Gaza è “un posto fantastico in cui nessuno vuole vivere”, afferma.

Una fonte egiziana informata ha riferito al quotidiano saudita Asharq Al-Awsat i dettagli di una nuova proposta avanzata dal Cairo per raggiungere una svolta che porti a un cessate il fuoco tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza. La fonte, che ha chiesto l’anonimato, ha spiegato che la nuova proposta consiste nel “rilascio di otto ostaggi vivi da Gaza in cambio di una tregua della durata tra 40 e 70 giorni”.

Secondo la fonte, la nuova proposta è un tentativo da parte dell’Egitto di ”soddisfare le richieste di entrambe le parti. Hamas inizialmente voleva il rilascio di soli due ostaggi in cambio della tregua di cinquanta giorni, mentre Israele voleva la liberazione della metà degli ostaggi”.

Il capo dell’intelligence degli Houthi, Abdul Nasser al-Kamali, sarebbe stato ucciso in un raid aereo americano. Lo scrive il sito di informazione saudita al-Hadath. Intanto su Telegram un portavoce del gruppo yemenita afferma che nella notte i caccia statunitensi hanno effettuato undici attacchi contro la capitale Sana’a e nelle aree circostanti. Segnalati anche altri nove attacchi aerei nella vicina regione di Mar’ib.

Gli Houthi non danno informazioni sulla morte di al-Kamali. Al momento non ci sono commenti nemmeno da parte del Comando Centrale degli Stati Uniti.