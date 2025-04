Griezmann e i tre figli nati tutti l’8 aprile, la tripletta speciale

(Adnkronos) – Antoine Griezmann, l’8 aprile di ogni anno, festeggia una tripletta speciale. Il campo però, per una volta, non c’entra. L’attaccante dell’Atletico Madrid infatti è padre di tre figli, tutti nati lo stesso giorno, l’8 aprile appunto, ma in anni diversi. La primogenita, Mia, è arrivata nel 2016, quando il francese era alla sua prima parentesi con i Colchoneros, ed era tra le sue braccia due anni dopo, quando ‘le Petit Diable’ vinse da protagonista la Coppa del Mondo in Russia.

L’anno dopo il trionfo Mondiale, proprio quando Griezmann si trasferì al Barcellona per la cifra record di 120 milioni, l’8 aprile 2019, nacque Amaro e nel 2021, quando Antoine tornò all’Atletico, venne al mondo Alba, sempre l’8 aprile. Una coincidenza diventata, a casa Griezmann, tradizione. “Non è stato niente di intenzionale o pianificato. È semplicemente così che vanno le cose”, ha spiegato il francese al Journal De Femmes.

Un pensiero ribadito anche a Le Figaro: “È pazzesco! Non ho una pozione magica per spiegare una cosa del genere”, ha detto Griezmann, “se non che quando sei calmo, rilassato in vacanza, senza pressione, partite o allenamento, le cose accadono naturalmente. È un giorno che rimarrà per sempre impresso nella memoria della famiglia, soprattutto tra fratelli e sorelle”.

Sebbene decisamente insolito, i Griezmann non sono gli unici a festeggiare tre compleanni lo stesso giorno per tre figli in anni diversi. Il ‘record’ appartiene a una famiglia pakistana di Larkana, dove Ameer Ali Mangi e Khudeja Ameer hanno cresciuto sette figli, quattro ragazzi e tre ragazze, tutti nati lo stesso giorno, l’1 agosto, tra il 1992 e il 2003. In quella data, oltre ai figli, sono nati anche i genitori, sia Mangi che Ameer, rispettivamente nel 1992 e nel 2003. I due hanno scelto quella data anche per il loro matrimonio.