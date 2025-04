illy, al via ‘L’emozione del gusto’: nuova campagna con chef Massimo Bottura

(Adnkronos) – illycaffè, azienda leader nel caffè di alta qualità sostenibile, lancia ‘L’emozione del gusto’, la sua nuova campagna di comunicazione con protagonista lo chef tre stelle e stella verde Michelin Massimo Bottura, illy chef ambassador dal 2023 e X▪Caps, l’innovativo sistema esclusivo di capsule e macchine home, risultato di oltre 90 anni di esperienza ed eccellenza illy nella preparazione del caffè.

Ideata in collaborazione con Ipg Coffee Table e prodotta da Think|Cattleya, con la regia di Gabriele Mainetti, la campagna dal titolo ‘L’emozione del gusto’ è on air dal 4 maggio e presenta ufficialmente al pubblico X▪Caps: il nuovo sistema esclusivo illy di capsule e macchine home, pensato per offrire un’esperienza sensoriale mai provata prima.

“Con questa nuova campagna -spiega Cristina Scocchia, amministratore delegato di illycaffè- presentiamo ai consumatori l’innovazione di X▪Caps, raccontando come un caffè di altissima qualità e preparato con un sistema all’avanguardia possa rappresentare un’esperienza emozionale e di condivisione nella nostra vita quotidiana. Un gusto così straordinario da conquistare anche il palato di Massimo Bottura, testimoniando la nostra passione per l’innovazione e la cura dei dettagli in ogni nostro prodotto”.

Lo spot si apre su un momento conviviale nella cucina di Bottura, con i festeggiamenti per il compleanno di una componente della brigata, sorpresa dai colleghi e dallo chef con un dolce e le tradizionali candeline. Ma la celebrazione non si esaurisce qui: Massimo Bottura invita tutta la brigata a chiudere gli occhi e a godere di un ulteriore istante di sorpresa, quello del primo assaggio di un caffè illy realizzato con il nuovo sistema proprietario X▪Caps. La brigata ne riconosce all’istante la qualità, l’aroma e ne apprezza il sofisticato design sferico, unico nel suo genere, che ora lo chef mostra in primo piano, concludendo con un dettaglio importante: la capsula è realizzata in alluminio riciclato all’85%.

“In Italia, il caffè non è una semplice bevanda -dichiara Massimo Bottura-. E’ un mezzo attraverso cui si esprimono bellezza, comunità e tradizione. La trasformazione, dal chicco alla tazzina, non è solo un processo, ma un viaggio poetico che incarna lo spirito italiano: una celebrazione dei semplici piaceri della vita, realizzata con passione e condivisa con amore. illy X▪Caps racchiude tutto questo, portando maggiore precisione, gusto e poesia nel rito quotidiano del caffè”.

“Per questa campagna -afferma il regista Gabriele Mainetti- ho voluto interpretare l’esperienza sensoriale che si nasconde dietro ad una tazzina di caffè. La scelta dello chef Massimo Bottura come protagonista ha aiutato a raccontare con grande maestria ciò che Illy rappresenta. Ogni immagine, infatti, è stata pensata con grande cura nei dettagli per rendere ancor più significativo e concreto l’intero spot”. La campagna di comunicazione sarà declinata su diversi formati: digital su asset display e video, spot tv, connected in formati da 60″ 30″ e 15″, stampa e sulle principali piattaforme social compresi YouTube e TikTok.