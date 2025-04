Incidente a Milano, 29enne muore investita da una moto

(Adnkronos) – Incidente oggi a Milano. Una ragazza di 29 anni è morta in ospedale dopo essere stata investita da una moto. E’ accaduto questa mattina poco prima delle 8.30. La ragazza stava percorrendo a piedi via Carlo Bazzi quando, giunta all’incrocio con viale Toscana, ha iniziato ad attraversare la strada. Improvvisamente è sopraggiunta una motocicletta condotta da un 28enne che non è riuscito ad evitarla, travolgendola.

Sul posto sono intervenuti i sanitari dell’Areu 118 che hanno rinvenuto la giovane in arresto cardiocircolatorio; hanno subito messo in atto manovre di rianimazione e l’hanno trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda ma la giovane non ce l’ha fatta. La ragazza era nata a El Salvador, in Bolivia, nel 1995.

Il centauro ha riportato traumi a un braccio e a una gamba ed è stato trasportato in codice giallo al Policlinico. Secondo i primi rilievi della polizia locale, che ha raccolto la testimonianza del centauro, sembra che la moto provenisse da via Tibaldi e, giunta all’intersezione con via Bazzi, non sarebbe riuscito ad evitare l’impatto, sbalzando la vittima per diversi metri. La ricostruzione, sottolineano gli investigatori, è tuttora in fase di verifica.