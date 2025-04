Migranti, rispetto per la donna nella lista di ‘doveri’ per chi arriva: la proposta FdI

(Adnkronos) – Dare più spazio ai ‘doveri’ nell’opuscolo che viene consegnato ai migranti richiedenti asilo, non limitandosi a un generico dovere di rispetto delle leggi italiane ma rendendo esplicito quello di rispettare le donne e la parità di genere. E’ la proposta di legge di Fratelli d’Italia, presentata in una conferenza stampa alla Camera dai firmatari Sara Kelany e Francesco Filini e dai capigruppo di Fdi di Camera e Senato Galeazzo Bignami e Lucio Malan.

”Proponiamo – ha detto Kelany – di aggiungere alla lista dei diritti che vengono consegnati ai soggetti che fanno richiesta di asilo l’esplicitazione di doveri quindi oltre al rispetto delle norme dell’ordinamento anche l’esplicito rispetto delle donne e della parità di genere viste le derive che abbiamo visto negli ultimi anni. E’ necessario rendere edotti quelli che arrivano sul nostro territorio che in Italia si rispettano le leggi italiane, le donne e la parità di genere. Noi veniamo da 10 anni in cui le sinistre hanno sgovernato, ora stiamo cambiando passo: i nostri valori non sono negoziabili”.

In questo opuscolo, ha sottolineato Malan, i ”doveri sono concentrati in poche righe e a parte quello generico di rispettare le leggi italiane, in realtà ci sono scritte le modalità con cui si ottiene l’asilo. E’ importante bilanciare le due cose. Chi resta qui deve accettare le leggi dello Stato, se chiedono asilo è perché i diritti non sono garantiti nei loro paesi e bisogna evitare che le stesse discriminazioni avvengano in Italia, dicendo ‘è la loro cultura’”. Una ”importante iniziativa”, ha sottolineato Bignami che ”rimuove la possibilità di incomprensioni ed equivoci”. Una proposta di legge che, sottolinea Filini, ”rappresenta un cambiamento culturale perché l’Italia non è la Repubblica delle banane”.