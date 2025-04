The Couple, Antonino Spinalbese chi è: dal Grande Fratello alla relazione con Belen

(Adnkronos) –

Antonino Spinalbese è uno dei concorrenti ufficiali di ‘The Couple – Una vittoria per due’, il nuovo show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Spinalbese è noto al pubblico per la sua relazione con Belen Rodriguez, con cui ha avuto una figlia, Luna Marì.

Antonino Spinalbese ha 30 anni. È nato a Torre Del Greco, in provincia di Napoli, il 1° febbraio del 1995. L’infanzia per Spinalbese non è stata semplice: i genitori hanno divorziato in seguito al tradimento del padre. Ma non finisce qui, perché il papà di Antonino muore suicida dopo una lunga fase di depressione. A Verissimo, Spinalbese ha parlato così del padre: “Era solo e abbandonato a se stesso, quella è una cosa che non auguro a nessuno. Si è ritrovato da solo e si è tolto la vita. È una cosa che non ho mai concepito e non ho mai voluto accettare”.

Dopo la scomparsa del papà, Antonino comincia a occuparsi della sua famiglia, e in particolare delle due sorelle, e da adolescente si trasferisce a Milano dove comincia a studiare per diventare hair stylist, mestiere che svolge tutt’ora.

Spinalbese diventa noto al pubblico per la sua relazione con Belen Rodriguez. Ma oltre alla showgirl argentina, l’hair stylist ha avuto diverse frequentazioni tra cui quella con Helena Prestes, seconda classificata del Grande Fratello 2025. Oggi Antonino è legato sentimentalmente con Ainhoa Foti Rodriguez, una tatuatrice di Genova 25enne.

La storia con Belen, invece, comincia grazie al lavoro di Spinalbese. Il parrucchiere ha iniziato a lavorare in uno dei saloni più prestigiosi di Milano, quello di Aldo Coppola in Corso Garibaldi. Ed è lì che ha conosciuto la showgirl Belen. Un vero e proprio colpo di fulmine che li porta a intraprendere una relazione. Presto Belen rimane incinta e nella notte tra l’11 e il 12 luglio 2021 è nata la loro figlia, Luna Marì (secondogenita della showgirl). Pochi mesi dopo i due entrano i crisi e si separano ufficialmente.

Durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, nel 2020, Antonino Spinalbese è uscito dalla Casa ed è stato portato in ospedale per sottoporsi a un intervento. Lo stesso hairstylist aveva rivelato di avere avuto una ciste al coccige molto fastidiosa e che necessitava cure mediche.

Ospite a ‘Storie Italiane’, il parrucchiere ha raccontato di soffrire di una malattia autoimmune: “Ho un problema al pancreas, ho trovato grazie ai medici una vita sana. Ho il pancreas di un anziano, queste malattie molte volte vengono scaturite da se stessi, forse era il momento di ricominciare. Con l’alimentazione riesco a vivere normalmente”, aveva spiegato.