Byd, Grosso “Z9GT manifesto tecnologico del brand Denza”

MILANO (ITALPRESS) – “E’ il manifesto tecnologico del brand Denza, il nostro brand del gruppo BYD Premium, tecnologico e il più sicuro della categoria”. Così Alessandro Grosso, Country Manager BYD & DENZA Italia, definisce la Z9GT: “Stiamo investendo molto in questo brand nato nel 2010. Nel 2021 è stato lanciato al 100% come membro del gruppo e in Cina ci sono voluti tre anni per sviluppare queste tecnologie all’avanguardia”, ha aggiunto.

