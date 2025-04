Carlo e il discorso alla Camera: “Cerimonia finita”. Anzi, no – Video

(Adnkronos) – “Non ho ancora finito”. Finale con suspense, alla Camera, per il discorso di re Carlo in aula. Al termine di un passaggio molto sentito del re, l’emiciclo è scattato in una standing ovation mentre lo speaker invitava a lasciare l’aula perché “la cerimonia è finita”.

Ma il re non aveva ancora terminato il suo discorso e sono stati i presidenti delle Camere, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, i più veloci a rendersene conto e a farlo notare. Senza perdere il suo aplomb, sorridente, Carlo ha ripreso per poi, alla pausa successiva, chiarire: “Non ho ancora finito”.