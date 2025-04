A sorpresa il ritorno de i cani, esce il nuovo album ‘post mortem’

(Adnkronos) – È uscito oggi su tutte le piattaforme digitali il nuovo album de i cani (minuscolo non è un errore), la band-non-band di Niccolò Contessa, a nove anni di distanza dal disco precedente. A sorpresa, senza annunci e di prima mattina. Si chiama ‘post mortem’, scritto, registrato, suonato e cantato da Niccolò Contessa al Pot Pot Studio e prodotto da Niccolò Contessa insieme ad Andrea Suriani che si è anche occupato di mix e master. L’album esce come sempre per 42 Records, distribuito da Sony Music Entertainment, e contiene tredici nuove canzoni. i cani sono l’ennesimo gruppo pop romano, ‘post mortem’ è il loro quarto album dopo ‘Il sorprendente album d’esordio de i cani’ (2011), ‘Glamour’ (2013), ‘Aurora’ (2016).