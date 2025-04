Andrea Damante e Elisa Visari presto genitori, il dolce annuncio sui social

(Adnkronos) –

Andrea Damante diventerà presto papà. Il dj con un video condiviso sui social ha annunciato la gravidanza della fidanzata Elisa Visari: “Il nostro sogno più grande sta per diventare realtà…”, ha scritto a corredo del video che mostra il momento emozionante della prima ecografia.



“Un mini Dama in arrivo”, ha scritto ancora il dj ed ex fidanzato di Giulia De Lellis. Nel video dell’annuncio la coppia ha raccolto alcuni dei momenti più magici di questo ultimo periodo: dal test di gravidanza al baby shower, in cui è stato svelato il sesso del nascituro. Dai coriandoli azzurri e dalla descrizione aggiunta al video, pare proprio che Andrea Damante ed Elisa Visari saranno genitori di un maschietto.

Tantissimi i commenti da parte di colleghi e amici della coppia, da Valentina Cabassi (che ha dopo annunciato la gravidanza), a Pierpaolo Pretelli: “Congratulazioni futuri genitori”, si legge.