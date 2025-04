Bodo Glimt-Lazio a rischio rinvio? Freddo e tempesta di neve in Norvegia

(Adnkronos) –

Bodo Glimt-Lazio a rischio rinvio? In queste ore si sta valutando la possibilità di rimandare, in una data ancora da individuare, il quarto di finale d’andata di Europa League, in programma oggi, giovedì 10 aprile, a causa delle condizioni proibitive che i biancocelesti hanno trovato in Norvegia. Una vera e propria tempesta di neve ha infatti travolto la cittadina nordica, che si trova oltre il circolo polare artico e conta circa 50mila abitanti, e non si è placata per tutta la notte, con venti gelidi che fanno scendere ulteriormente le temperature, al momento intorno allo zero.

Una riunione tecnica è prevista per le 10.30, con la decisione che dovrebbe arrivare a stretto giro. Nel pomeriggio dovrebbe spuntare il sole su Bodo, e questo potrebbe aiutare le due squadre a scendere in campo, ma la partita, con fischio d’inizio fissato alle 18.45, è al momento da considerarsi a rischio rinvio.