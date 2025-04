Celje-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – La Fiorentina scende in campo in Conference League. I viola volano oggi, giovedì 10 aprile, in Slovenia per affrontare il Celje nell’andata dei quarti di finale. I viola sono reduci dal pari-beffa di San Siro contro il Milan e hanno eliminato il Panathinaikos agli ottavi, mentre gli sloveni hanno superato il Lugano, con la doppia sfida che si è decisa ai calci di rigore.

Il match tra Celje e Fiorentina è in programma oggi, giovedì 10 aprile, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Celje (4-3-2-1): Silva; Karnicnik, Vuklisevic, Bejger, Nieto; Svetlin, Dulca, Zabukovnik; Seslar, Delaurier-Chaubet; Kucys. All. Riera

Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Moreno, Comuzzo, Ranieri; Dodò, Adli, Cataldi, Folorunsho, Parisi; Beltran, Kean. All. Palladino

Celje-Fiorentina sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW.