Torna venerdì 11 aprile la seconda edizione de “Il penalista goloso”, la cena autogestita organizzata dalla Camera Penale di Cremona e Crema “Sandro Bocchi” presieduta dall’avvocato Micol Parati. L’appuntamento è per le 20 presso la sede CR2Sinapsi della Fondazione Occhi Azzurri onlus, in via Serio 34.

Come l’anno scorso saranno raccolti fondi da destinare a progetti a favore del carcere di Cremona. I penalisti sono pronti a preparare ricche e gustose pietanze con un originale menù tutto da scoprire. La quota di partecipazione è di 40 euro.

