Renato Zero, fan lo riprende per strada e lui si copre il volto: polemica social

(Adnkronos) –

Renato Zero è finito al centro di una polemica social dopo che un video, diventato virale, mostra il cantautore romano mentre si copre il volto dopo essersi accorto che un fan lo stava riprendendo. Il gesto non è stato gradito dagli utenti ed è bastato a scatenare una bufera social.

“Sei a Roma, vedi Renato Zero, ma lui si copre la faccia”, scrive il fan a corredo del video che ha postato sui social. Nel filmato, Renato Zero è stato ripreso dal fan mentre passeggiava tra le vie di Roma, precisamente in via del Babuino, in compagnia di due amiche. Quando il cantante si è accorto del fan, che camminava sul lato opposto del marciapiede, si è coperto il volto con la mano e si è diretto verso via Vittoria.

Il gesto di Renato Zero ha scatenato una serie di commenti negativi di altri utenti che lo hanno già incontrato in passato e che hanno vissuto un’esperienza analoga. “Lavoravo in via di Ripetta, mi emozionai fino alle lacrime nel fermarlo ma lui fu freddissimo acido e andò via esclamando ‘che palle'”, ha raccontato una fan. “È successo anche a me una cosa del genere in centro a Roma con lui”, ha commentato un’altra fan.

Considerata la polemica che si è scatenata tra i commenti, l’utente che ha postato il video ha voluto chiarire e difendere l’artista: “Ci tenevo a dire un paio di cose. Seguo Renato da 30 anni, lo adoro e l’ho incontrato tantissime volte, una volta a Riccione lo vidi, lo avvicinai per salutarlo e mi prese a male parole, ma l’amore verso un artista non si cancella per così poco, gli scrissi una lettera e lui mi chiamò sul cellulare”, ha raccontato.

Poi ha detto di averlo incontrato in Piazza del Popolo chiedendogli un abbraccio: “Renato è una bravissima persona ma ha un po’ le palle piene di tutto il calore dei fan. Dopo questo video, fatto in via del Babuino, l’ho aspettato a Piazza del Popolo con il telefono in tasca, è sceso dalla macchina e gli ho detto ‘Rena’ te posso abbraccia’?’ Lui si è concesso immediatamente e si vedeva che lo faceva con piacere e affetto”.

E rivolgendosi ai fan di Renato Zero, ha concluso: “Se avete la fortuna di incontrarlo in giro per l’Italia lasciate il telefono in tasca, fatevi due chiacchiere con il Maestro, un abbraccio così rimarrà un ricordo positivo di quell’incontro, al contrario con il telefono in mano non si sa in che modo sbrocca”.