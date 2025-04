Ignazio Boschetto presto papà, svelato il sesso del bebè (e il nome scelto)

(Adnkronos) –

Ignazio Boschetto diventa papà. Il tenore del trio de ‘Il Volo’ ha annunciato la gravidanza della moglie, Michelle Bertolini. Con un post condiviso su Instagram, la coppia ha svelato il sesso del bebè e il nome scelto per il nascituro.

“Amore mio, non sai quanto ti abbiamo desiderato. Ancora stentiamo a credere che diventeremo genitori”, si legge nel post condiviso su Instagram a corredo di un carosello di foto in cui Ignazio Boschetto bacia il pancione della modella ormai in bella vista.

Michelle Bertolini potrebbe aver superato il terzo mese di gravidanza e, infatti, i futuri genitori hanno svelato che è in arrivo un fiocco rosa: “Pensavamo che eravamo già stati fortunati a trovarci noi due nella vita, ma ancora una volta ci ha sorpresi, regalandoci un’altra sfumatura di pura felicità”.

“Fra pochi mesi arriverai e non vediamo l’ora di vederti, di crescerti, di farti conoscere il mondo e di conoscere il meraviglioso privilegio di essere papá e mamma. Nel nostro centro del mondo adesso ci sei tu Bianca”, si legge a conclusione del post, lasciando intendere che il nome scelto per la bambina sia proprio Bianca.

Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini sono già marito e moglie. Il cantante ventinovenne e la modella italo-venezuelana (in passato una tennista professionista) si sono uniti in matrimonio il 12 settembre del 2024 con rito civile. A presenziare alla cerimonia, solo le famiglie e gli amici più stretti.