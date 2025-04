Musetti-Tsitsipas a Montecarlo: orario, precedenti e dove vederla

(Adnkronos) – Dopo il derby vinto contro Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti affronta Stefanos Tsitsipas a Montecarlo. Oggi, venerdì 11 aprile, i due tennisti si sfideranno nei quarti del Masters 1000 del Principato. In palio, c’è un posto in semifinale e per l’azzurro potrebbe essere la prima nel celebre torneo che apre la stagione sulla terra rossa.

La sfida tra Musetti e Tsitsipas a Montecarlo vale un posto in semifinale. Per l’azzurro è una grande opportunità, anche perché in tutti i precedenti 5 mach contro il greco ha sempre perso. L’ultima sfida risale agli Internazionali di Roma 2023 ed è stata vinta da Tsitsipas con un 7-5 7-5.

Il match dei quarti di finale a Montecarlo tra Lorenzo Musetti e Stefanos Tsitsipas è in programma oggi sul Campo Ranieri III e inizierà non prima delle 17:30. Tutte le sfide del Montecarlo Masters saranno trasmesse in diretta tv e in esclusiva sui canali di Sky Sport. Musetti-Tsitsipas sarà visibile anche in streaming su Sky Go, Now e Tennis Tv.