Napoli, infortunio per Buongiorno: quando torna in campo

Infortunio per Alessandro Buongiorno. Il Napoli perde il suo difensore centrale, che aveva accusato un problema fisico in allenamento ed era già stato costretto a saltare la trasferta di Bologna. L’ex giocatore del Torino si è sottoposto nelle scorse ore a esami strumentali che hanno evidenzialo una tendinopatia alla coscia destra, come comunicato dai canali ufficiali del Napoli.

“Alessandro Buongiorno si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una tendinopatia del muscolo adduttore lungo della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”, è stato il comunicato del club partenopeo.

I tempi di recupero di Alessandro Buongiorno non dovrebbero essere troppo lunghi. La tendinopatia dovrebbe tenerlo lontano dai campi per circa due settimane: il centrale difensivo salterà quindi sicuramente la partita contro l’Empoli, in programma lunedì prossimo al Maradona, e la trasferta di Monza del 19 aprile. La speranza di Conte è di riaverlo a disposizione per il match casalingo contro il Torino, in programma il 27 aprile.