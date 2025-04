Shaila Gatta, lo sfogo sui social e la richiesta di aiuto: “Dentro di me solo dolore”

(Adnkronos) –

Shaila Gatta sta cercando di rimettere insieme i pezzi dopo la partecipazione al Grande Fratello e la relazione conclusa con Lorenzo Spolverato.

Sui social, la ballerina si è lasciata andare a un lungo sfogo in cui ha parlato del malessere emotivo e fisico che sta vivendo in questo periodo, lanciando una richiesta di aiuto ai fan.

“- 4,5 kg. Oggi sono così. Il mio corpo non sta bene”, comincia così il lungo sfogo condiviso da Shaila Gatta sulle Instagram stories. “La mia mente non sta bene. Sto smaltendo 6 lunghi mesi di surrealtà”, continua, facendo un chiaro riferimento alla sua esperienza dentro la Casa del reality show di Canale 5.

“Sto cercando di superare l’odio mediatico e i giudizi costanti. Sto cercando di sforzarmi di ridere perché la società me lo impone. Sto riprendendo il mio lavoro perché è giusto così”. Shaila dopo la finale del Grande Fratello è stata presa di mira dai fan di Lorenzo Spolverato a causa dell’atteggiamento che ha avuto nei confronti del modello milanese ed ex fidanzato.

“Ma la verità – continua la ballerina – è che sono fortemente a disagio perché vorrei solo piangere tutto il giorno. Perché, in questo momento, dentro di me, c’è solo dolore. Sono sempre stata una ragazza piena di vita, di gioia, spensieratezza e, oggi, invece, mi sento confusa, triste, depressa”, scrive, confidando ai follower il suo stato d’animo.

“Mi sento un pezzo di vetro. Mi sento tanto vulnerabile. La mia vita in questo momento è in bilico tra dolore, rabbia e frustrazione e la mostro solo a chi può starmi accanto per sorreggermi, perché non ho le forze di ridere forzatamente, non ho le forze di trovare un entusiasmo che non ho. Perché sto cadendo e questa volta ho bisogno di una mano. Quella della mia famiglia e del mio psicoterapeuta”, conclude, pubblicando nella storia successiva un video allo specchio in cui mostra ai follower la drastica perdita di peso.