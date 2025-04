Soldati cinesi catturati in Ucraina: le ipotesi sul ruolo di Pechino nella guerra

(Adnkronos) – Dichiarazioni “irresponsabili”, dice la Cina. “La questione cinese è seria”, afferma il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, secondo il quale “oltre 150 cittadini cinesi sono stati coinvolti dalla Russia nel conflitto contro l’Ucraina”. Il Cremlino dice che Zelensky “sbaglia” nel lasciar intendere che la Russia abbia trascinato la Cina nel conflitto in Ucraina.

Nel mezzo della guerra dei dazi con gli Stati Uniti, la Repubblica Popolare è sotto i riflettori anche sul ‘fronte ucraino’. L’Independent ragiona su tre possibili spiegazioni: si tratta semplicemente di uomini che fuggono dalla Cina o l’intelligence militare cinese usa i mercenari per raccogliere informazioni sul campo di battaglia, su tattiche e sistemi d’arma o la Repubblica Popolare prepara un intervento nel conflitto.

La Cina cerca di presentarsi come parte neutrale, respinge ogni accusa di coinvolgimento nella guerra in Ucraina, ma di fatto dal febbraio di tre anni fa – quando è iniziata l’invasione russa su vasta scala – ha fornito sostegno a livello diplomatico ed economico alla Russia e ha rafforzato la cooperazione con Mosca. E’ “senza limiti” la partnership dichiarata tra il leader cinese Xi Jinping e il russo Vladimir Putin. E il gigante asiatico, continua a sottolineare il New York Times, acquista grandi quantità di petrolio russo e a fornire alla Russia tecnologie che possono essere usate sul campo di battaglia, come i droni.

Sul ‘fronte ucraino’ per la Cina tutto è iniziato con l’annuncio da Kiev della cattura di due cittadini cinesi. Pechino ha subito risposto parlando di notizie “infondate”. Secondo le informazioni diffuse nelle scorse ore dal Presidente ucraino, Kiev ha “dati precisi su oltre 150 cittadini cinesi che sono stati coinvolti dalla Russia nella guerra in Ucraina” e “sappiamo che il numero reale è più alto”.

La Cnn ha riferito di aver preso visione di un documento delle agenzie di sicurezza ucraine che non ha potuto verificare, ma che conterrebbe l’elenco di oltre 150 cittadini cinesi che hanno prestato servizio nelle Forze armate russe, con la maggior parte dei contratti datati 2024. Si cercherebbe di capire se le reclute prendano ordini da Pechino.

Per la Cina, come ha detto ieri il portavoce del ministero degli Esteri Lin Jian, Kiev “dovrebbe valutare correttamente gli sforzi della Cina e il ruolo costruttivo nel cercare una soluzione politica per la crisi ucraina”.

In oltre tre anni di conflitto, sia la Russia che l’Ucraina hanno ‘schierato’ combattenti stranieri, per lo più volontari o mercenari. La Russia in particolare avrebbe fatto affidamento, e continuerebbe a farlo, su migliaia di soldati nordcoreani. Secondo Le Monde molti mercenari entrerebbero in Russia, di propria iniziativa, come turisti per poi presentarsi presso uffici di reclutamento e firmare contratti di un anno, rinnovabili.

Da una ricerca su Douyin, versione cinese di TikTok, ‘spuntavano’ – secondo notizie di marzo del giornale francese – una quarantina di account di cinesi che sostengono di essersi uniti alle forze russe. Per Zelensky, “il coinvolgimento di cittadini cinesi in questa guerra sta certamente alimentando un problema più grande”.