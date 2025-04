Trump e la guerra dei dazi, Cina schiera il clone di Donald – Video

(Adnkronos) – Anche la Cina schiera il suo Donald Trump. La guerra dei dazi con gli Stati Uniti non si ferma, ogni giorno Pechino e Washington colpiscono con tariffe sempre più alte. Il presidente degli Stati Uniti attacca e la Cina – nota per l’abilità di riprodurre pezzi originali realizzando copie perfette – risponde (sui social) con il suo clone. Le tensioni commerciali diventano un assist imprevisto per Chen Rui, impiegato di mezz’età che dalle 9 alle 17 si occupa di marketing per un’azienda di Chongqing, metropoli da oltre 30 milioni di abitanti.

Poi, sbarca sui social per interpretare – con un successo sempre più ampio – Trump. I video invadono prima Douyin, poi Red Note, quindi Instagram dove Trump Byryan – lo user scelto dal clone del presidente americano – amplia la sua platea. Una delle ultime clip vanta 10 milioni di visualizzazioni. Gli utenti cinesi, sparsi per il mondo, gli chiedono consigli per migliorare la conoscenza dell’inglese. Gli altri, soprattutto gli americani, rimangono a bocca aperta per l’impeccabile imitazione di Trump. Chen ricorda The Donald anche per la forma fisica non impeccabile: “Devo perdere peso, mi viene il fiatone appena cammino. Ora che ho parecchi follower devo dare il buon esempio”.