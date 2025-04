Udinese-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Torna in campo il Milan. Oggi, venerdì 11 aprile, i rossoneri affrontano l’Udinese alla Dacia Arena nella 32esima giornata di Serie A. La squadra di Conceicao è reduce dal pareggio contro la Fiorentina e vuole vincere per alimentare le loro speranze Champions, mentre i friulani vogliono migliorare ancora la loro classifica.

La sfida tra Udinese e Milan è in programma oggi, venerdì 11 aprile, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Udinese (4-4-2): Okoye; Ehizibue, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Karlstrom, Zarraga, Ekkelenkamp: Iker Bravo, Lucca. All. Runjaic

Milan (4-2-3-1): Maignan; Jimenez, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Bondo, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Abraham. All. Conceicao

Udinese-Milan sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport, ma anche su Dazn. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW o sulla piattaforma Dazn.