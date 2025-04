Juventus-Lecce: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Scende in campo la Juventus. Oggi, sabato 12 aprile, i bianconeri ospitano il Lecce all’Allianz Stadium nella 32esima giornata di Serie A. La squadra di Tudor è reduce dal pareggio dell’Olimpico contro la Roma e cerca una vittoria per alimentare le proprie speranze Champions, mentre i salentini cercano preziosi punti salvezza.

La sfida tra Juventus e Lecce è in programma oggi, sabato 12 aprile, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Nico Gonzalez, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Pierotti, Helgason, Banda; Krstovic. All. Giampaolo

Juventus-Lecce sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport, ma anche su Dazn. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW o sulla piattaforma Dazn.