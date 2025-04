Madonna di Campiglio, parcheggia elicottero fuori pista e va a sciare: multato imprenditore

(Adnkronos) – Aveva voglia di andare a sciare e per questo ha preso il suo elicottero ed è atterrato sul comprensorio sciistico del Grostè, nei pressi di Madonna di Campiglio. Quando i carabinieri hanno visto il velivolo atterrare direttamente nel ‘fuori pista’ non volevano credere ai loro occhi. Dall’elicottero è sceso un 60enne, imprenditore lombardo, che con scarponi e sci ha iniziato tranquillamente la discesa.

L’uomo, raggiunto dai carabinieri, ha ammesso di non avere alcuna autorizzazione per atterrare sopra i 1600 metri e si è giustificato dicendo di essere molto impegnato per motivi di lavoro ma che aveva una gran voglia di sciare. Per l’imprenditore, in regola con la licenza di volo e l’assicurazione, è scattata una multa di 2mila euro.