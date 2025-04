Milano, 68enne morta in ospedale: figlio arrestato per omicidio

(Adnkronos) – E’ stato arrestato per omicidio il figlio della donna di 68 anni morta alla MultiMedica di Sesto San Giovanni lo scorso 16 marzo per un’emorragia cerebrale. La morte della donna, apparsa subito sospetta, sarebbe stata causata – secondo gli inquirenti – dai calci e pugni ricevuti dal figlio, Gianrico Dario Ricci, di 36 anni. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Monza, è stata eseguita questa mattina dagli agenti della squadra mobile.

Erano stati marito e figlio della vittima a chiamare i soccorsi dalla loro casa a Cinisello Balsamo, nel Milanese. Ai sanitari avevano raccontato che la donna durante tutta la sera precedente respirava in modo affannoso e aveva perso i sensi. La 68enne è arrivata al pronto soccorso della MultiMedica in gravissime condizioni, con un’emorragia cerebrale e una interna, lesioni diffuse su tutto il corpo e sul volto e una costola rotta. Condizioni apparse da subito sospette ai medici, che hanno allertato la polizia. In ospedale il primo intervento è stato delle Volanti.

Le indagini hanno consentito di accertare che la morte – spiega la questura di Milano in una nota – “è avvenuta a causa di un arresto cardiocircolatorio, evidentemente provocato dalle diverse lesioni riscontrate, e riconducibili alle violenze fisiche che il figlio aveva messo in atto negli ultimi giorni nei confronti della madre”.

Determinanti, nel corso dell’attività investigativa, sono state alcune intercettazioni telefoniche, le dichiarazioni dei testimoni e i risultati degli accertamenti medico legali, che hanno complessivamente consentito di raccogliere prove nei confronti del 36enne.

L’uomo risponde di omicidio aggravato dal vincolo di parentela con la vittima e dal contesto di maltrattamenti familiari, per cui era già stato denunciato nel 2020. Gli viene per questo contestata anche la recidiva.