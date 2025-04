Papa Francesco, lo pneumologo: “Uscire con l’ossigeno? Migliaia di persone lo fanno”

(Adnkronos) – Nuova uscita oggi, sabato 12 aprile, di Papa Francesco che è tornato a pregare nella basilica di Santa Maria Maggiore. Il Pontefice era sulla sedia a rotelle con i naselli per l’ossigeno. “In Italia ci sono migliaia di persone che vivono, vanno al lavoro o escono con l’ossigeno che si può fare a casa come ossigenoterapia, ma se è una terapia a lungo temine non vincola la persona a stare chiusa nella propria abitazione” dice all’Adnkronos Salute Claudio Micheletto, direttore Uoc Pneumologia presso l’Azienda ospedaliera universitaria integrate di Verona e presidente dell’Associazione pneumologi ospedalieri. “I metodi attuali consentono, quindi, di mantenere livelli di saturazione normali anche in contesti extra casalinghi, ci sono dispositivi portatili che garantiscono 5-6 ore di autonomia e quindi di mobilità ai pazienti. Nessuno problema o controindicazione per il Papa, queste visite sono anche il segnale che sta migliorando di giorno in giorno”.

Sulla possibilità che possa in futuro sospendere l’ossigeno, “non è detto che accada – chiosa Micheletto – non lo possiamo prevedere al momento ma – ripeto – ci sono migliaia di italiani che conducono una vita attiva anche con i naselli per l’ossigeno”.