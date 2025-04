E’ in corso al Museo di storia naturale di Cremona la mostra dal titolo “Alberi – Fra terra e cielo, fra scienza e poesia”, un omaggio a Mario Lodi, maestro, scrittore e pedagogista corredata dalle fotografie di Luigi Briselli. La mostra è stata curata da Marida Brignani. Tante le foto – ritratto di Mario Lodi realizzate da Briselli con anche immagini evocative e lavori dei bambini delle scuole primarie. La mostra propone un viaggio tra le chiome e le radici degli alberi, simboli potenti di vita, connessione e conoscenza.

Un percorso che unisce scienza e poesia, proprio come amava fare Mario Lodi con i suoi alunni. In esposizione anche un albero realizzato dai bambini della scuola primaria “A. Manzoni” guidati dal maestro Giovanni Gregori e dalla maestra Giulia Ghinaglia: un’opera collettiva che arricchisce la mostra con lo sguardo autentico dell’infanzia e il valore della partecipazione. A corollario della mostra sono previsti anche laboratori creativi per bambini dai quattro anni in su, a cura dell’associazione Mattonigialli.

Un’opportunità per avvicinare i più piccoli alla natura con fantasia, manualità e spirito di scoperta. I laboratori si terranno sabato 19 aprile, dalle 10:30 alle 12, e mercoledì 30 aprile dalle 16.30 alle 17.30. Per la partecipazione ai laboratori, che sono gratuiti, è necessaria la prenotazione telefonando al numero 0372 407768. La mostra si può visitare nei consueti orari di apertura al pubblico.

Silvia Galli

