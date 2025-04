Verissimo, Costantino Vitagliano: chi è l’ex tronista, il racconto della malattia rara

(Adnkronos) –

Costantino Vitagliano sarà ospite oggi, sabato 12 aprile, a Verissimo. L’ex tronista di Uomini e Donne sarà accompagnato nello studio di Silvia Toffanin dalla sua nuova compagna Daphne, per un’intervista di coppia.

Costantino Vitagliano è nato a Milano nel 1974. Prima di apparire sul piccolo schermo ha svolto diversi lavori come barista, ragazzo immagine, spogliarellista e modello. Nel 2003 è diventato noto al grande pubblico grazie alla partecipazione a ‘Uomini e Donne’ dove prima è sceso le scale come corteggiatore e poi come tronista.

Lascia il programma con Alessandra Pierelli, con la quale vive, tra il 2004 e il 2005, una storia d’amore sotto gli occhi attenti delle telecamere: la coppia ha preso parte a ‘Buona Domenica’.

Nel 2007 ha posato nudo per il calendario di MAX. Ha partecipato a diversi programmi televisivi e nel 2016 è stato tra gli inquilini della prima edizione del Grande Fratello Vip.

Costantino Vitagliano dopo la fine della relazione con Alessandra Pierelli, è stato legato sentimentalmente a Linda Santaguida. Nel 2013 conosce Elisa Mariani e nel 2015 la coppia ha avuto una bambina: è nata la figlia Ayla. Nel 2014, tuttavia, i due hanno ufficializzato la fine della loro relazione.

Nel 2024 l’ex tronista ha dichiarato di soffrire di una malattia autoimmune che provoca problemi ai vasi sanguigni. A Verissimo, Costantino ha raccontato per la prima volta della scoperta della malattia: “Mi ero rotto un tendine, giocando con mia figlia sul divano. Una sera sono andato a fare un controllo e il medico mi ha fatto fare un’ecografia: è venuta fuori una macchia sull’aorta addominale”.

Dopo un mese di ricovero in ospedale è arrivata la diagnosi: “Sono un autoimmune, non sapevo nemmeno cosa volesse dire. La mia malattia mi porta ad avere una massa che mette in pericolo la mia aorta addominale. Quindi non si sa cosa potrebbe capitarmi da un momento all’altro”, aveva detto.