Domenica In, gli ospiti di oggi domenica 13 aprile: chi c’è in studio con Mara Venier

(Adnkronos) – Nuova puntata oggi, domenica 13 aprile, per ‘Domenica In’, con tanti ospiti in studio da Mara Venier in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, dalle 14.00 su Rai 1 e Rai Italia.

Lo storico tastierista e paroliere dei Pooh, Roby Facchinetti è in studio con Mara Venier per presentare il nuovo progetto discografico ‘Parsifal: l’uomo delle stelle’ ed esibirsi con il brano ‘Accademia’, accompagnato dall’Orchestra Ritmico Sinfonica diretta dal Maestro Diego Basso.

A seguire Katia Ricciarelli si racconta tra carriera e vita privata oltre a cantare ‘O’ sole mio’, insieme al tenore Luca Minelli. Il cantautore Drupi, invece, parla della malattia che lo ha colpito qualche tempo fa e dalla quale è guarito per poi riproporre, accompagnato dalla sua chitarra, alcuni successi come ‘Piccola e fragile’, ‘Sereno è’ e il suo ultimo singolo ‘Facciamo la pace’.

Gianna Orrù, la mamma di Valeria Marini, ricorda la truffa finanziaria di cui è stata vittima qualche anno fa e per la quale sta affrontando una lunga e complicata vicenda giudiziaria. Tornano poi Pamela Prati e la stessa Valeria Marini per ripercorrere alcuni momenti vissuti insieme nello show condotto da Carlo Conti ‘Ne vedremo delle belle’.