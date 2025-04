Elisabetta Gregoraci a Verissimo: “Il fisico ha ceduto, ora sto bene”

(Adnkronos) – “Sono stata male, sono stata ricoverata. In quel periodo una persona non mi è stata accanto, ci sono rimasta male. Non sto parlando di Flavio Briatore, non stiamo insieme”. E’ lo sfogo di Elisabetta Gregoraci a Verissimo oggi, 13 aprile.

“Ora sto molto bene da sola. Ho avuto frequentazioni che sono durate anni, ogni storia è diversa e importante, ma alla fine erano persone che non andavano bene per me. In quelle circostanze è giusto lasciar andare”, dice la conduttrice e attrice a Silvia Toffanin.

“Ho attraversato una fase particolare della mia vita, ho capito che mi devo voler bene. Il mio fisico mi ha detto di fermarmi, ora sto bene”, dice ripensando ai problemi fisici accusati diversi mesi fa, con un ricovero e terapie in ospedale.

“Tutto è successo all’improvviso. Io faccio un sacco di cose, non mi stanco mai. Poi nella vita accadono determinate cose, è andato via un programma a cui ero molto legata. Mio figlio si è trasferito a Ginevra, è successo tutto insieme. Le difese immunitarie si sono abbassate all’improvviso, lo stress ha pesato”, racconta, confessando anche di aver sofferto di ‘emotional eating’: “Ho avuto una fame nervosa”.

Nel momento più critico “mi hanno ricoverato in ospedale, mi sono ripresa e sono uscita dopo 10 giorni. In certi momenti è necessario farsi aiutare, non bisogna pensare di poter fare tutto da soli -aggiunge-. Ho avuto mesi difficili, ma ora sono felice perché ho acquisito maggiore consapevolezza”.