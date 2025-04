Scandalo Parigi-Roubaix, tifoso lancia borraccia in faccia a Van der Poel – Video

(Adnkronos) – Follia alla Parigi-Roubaix. Nel settore numero 8, a 31 chilometri dal traguardo, uno degli spettatori piazzati lungo il percorso per assistere alla gara ha lanciato una borraccia in faccia a Mathieu Van der Poel, in quel momento al comando e lanciato nel suo attacco solitario dopo la caduta di Tadej Pogacar.

Per fortuna, il lancio dell’oggetto non è stato effettuato in maniera violenta e soprattutto non ha avuto ripercussioni sulla gara dell’olandese, che ha comunque rischiato la caduta visto il contatto e il movimento improvviso. Dopo il rischio corso, Van der Poel si è confermato re della Roubaix, centrando il terzo successo consecutivo sul pavé. In una corsa piena di colpi di scena, cadute e problemi per i big, l’olandese ha resistito fino al traguardo.